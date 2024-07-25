Сили ППО вночі збили 25 дронів, запущених по Україні. Ще три залетіли в Румунію

У ніч на 25 липня росіяни атакували Україну ударними дронами Shahed із мису Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Всього РФ застосувала 38 дронів, під атакою були обʼєкти інфраструктури на кількох напрямках, зокрема — південь Одеської області та центральні регіони України.

Сили ППО збили 25 ударних БпЛА. Ще три Shahed були локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Влада Румунії поки офіційно не підтверджувала падіння безпілотників, але Digi24 писав, що жителі прикордонного з Україною округу Тулча вже вдруге за 24 години отримали сповіщення про загрозу падіння небезпечних обʼєктів.

Українська ППО працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.