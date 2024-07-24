У Румунії повідомили про вибухи під час атаки росіян дронами по Одещині

Російські війська в ніч на 24 липня атакували дронами Ізмаїл на Одещині. В цей же час про вибухи повідомляли в сусідній Румунії.

Ізмаїльська райдежадміністрація повідомила, що росіяни вдарили дронами Shahed по портовій інфраструктурі Ізмаїлу.

Також сталось влучання у житлову пʼятиповерхівку, частково зруйновані вікна, сходовий майданчик та фасад. Троє людей в лікарні.

Прокуратура вже почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Під час цієї атаки жителі Румунії повідомляли про вибухи на території своєї країни, пишуть Digi24, Știrile PRO та News.ro.

Жителі прикордонного з Україною округу Тулча отримали сповіщення від системи Ro-Alert, яка попередила їх про загрозу падіння небезпечних об’єктів — такі застереження зазвичай надходять під час атак росіян на порти України на річці Дунай.

Згодом, близько 02:00 щонайменше 10 людей зателефонували до служби екстреної допомоги через вибухи, які нібито чули на території своєї країни.

У соцмережах повідомляли, що один з російських дронів начебто упав на території села Плауру, що розташоване на березі Дунаю поблизу Ізмаїлу, однак офіційно цю інформацію поки не підтверджували.