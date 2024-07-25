Румунські військові знайшли уламки російських дронів Shahed, які атакували південь Одещини

Румунські військові, яких відправили обстежити румунський берег Дунаю після російської атаки дронів на українські порти Одещини, знайшли там уламки і фрагментами безпілотників поблизу села Плауру, що навпроти міста Ізмаїл.

Про це пише видання Digi24.

Ймовірно, йдеться про дрони-камікадзе Shahed. Видання опублікувало фото-колаж уламків Shahed з написами російською на крилах «Не братися», але не уточнило чи це уламки саме тих дронів, які знайшли військові. Також видання не вказує, коли саме знайшли уламки.

digi24

Міністерство оборони Румунії повідомляє, що військові та спеціалісти досліджують три місця в околицях Плауру, де в одному з них впали уламки дронів «Герань» — так росіяни підписують корпуси Shahed. Але відомство пише, що уламки знайшли вчора — 24 липня.

Під час атаки дронів росіян на Одещину в ніч на 25 липня з румунської 57-ї авіабази «Михаїл Когельничану» в небо підняли два фінських винищувача F-18. Вони моніторили повітряну обстановку з 1:32 до 3:25 ночі за київським часом. У повіті Тульча вночі лунав сигнал повітряної тривоги (Ro-Alert).

Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску написала у Х, що Бухарест поінформував про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії.