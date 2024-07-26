Камала Гарріс виступила за припинення вогню між Ізраїлем і Газою після зустрічі з ізраїльським премʼєром Нетаньягу

Віцепрезидентка і потенційна кандидатка в президенти США від демократів Камала Гарріс закликала прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу зупинити війну в Газі, досягнувши угоди про припинення вогню з ХАМАС, і повернути заручників.

Про це пишуть Politico, AP, ABC, BBC.

За словами Гарріс, вона провела «відверту та конструктивну» розмову з Нетаньягу, у якій підтвердила право Ізраїлю на самооборону, проте висловила стурбованість великою кількістю смертей у Газі та «жахливою» гуманітарною ситуацією там.

Загалом Камала Гарріс повторила позицію президента США Джо Байдена, однак зробила це більш рішуче і прямо. Це сталося за день після того, як Нетаньягу виступив із промовою в Конгресі, захищаючи війну, присягаючи досягти «повної перемоги» над ХАМАС і мало згадуючи про переговори про припинення вогню. Водночас Гарріс вважає, що в переговорах є «обнадійливі рухи».

Віцепрезидентка сказала, що рішення про дві держави є гарантією, що існуватиме безпечна єврейська демократична держава, а палестинці отримають «свободу», на яку вони «заслуговують». І наголосила, що війна Ізраїлю й Палестини складніша, ніж просто підтримка однієї чи іншої сторони.

Для Камали Гарріс зустріч з ізраїльським премʼєром стала можливістю продемонструвати, що вона має чітку позицію і рішучість домогтися завершенню війни в Газі. Зараз на неї звернена увага лівих політичних сил, які вважають, що Байден зробив недостатньо, щоб змусити Нетаньягу припинити війну. Тим часом республіканці теж уважно стежать за Гарріс у спробі затаврувати її як ту, хто недостатньо підтримує Ізраїль.