Угорщина погрожує блокувати виплати з Європейського фонду миру для України через заборону на транзит російської нафти

Угорщина погрожує заблокувати €6,5 мільярда Україні з Європейського фонду миру, якщо Київ не погодиться скасувати заборону на транзит нафти російської компанії «Лукойл».

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтервʼю ATV Hírado.

Оскільки Київ посилив санкції, «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини. Обидві країни були звільнені від застосування санкцій ЄС щодо транспортування нафти з РФ, але нові українські санкції звели нанівець їхній імунітет від обмежень.

За словами Сіярто, Україна нібито порушила Угоду про асоціацію з Євросоюзом, бо «[Україна] не може повністю або частково переривати транзит енергоносіїв до країн ЄС».

«Я дав зрозуміти, що поки Україна не вирішить це питання, усі повинні забути про виплату €6,5 мільярда компенсації з Європейського фонду миру», — зазначив Сіярто.

Зараз, за словами Сіярто, енергопостачання Угорщини та Словаччини нібито перебуває під загрозою, тому що 33% угорського імпорту нафти та приблизно 40—45% словацького імпорту нафти надходить від російського «Лукойлу» транзитом з Росії через Україну.

Тож, на його думку, зараз Єврокомісія «у складній ситуації», однак не може «заперечити реальність». Сіярто наголосив, що Єврокомісія повинна «справді тиснути на Україну», щоб знову дозволити транзит нафти «Лукойлу» через Україну. Однак в Європейській комісії зазначили, що «станом на зараз немає безпосереднього впливу на безпеку постачання нафти до ЄС».

Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру понад €6 мільярдів на фінансування військової допомоги Україні вже тривалий час — і знаходить нові приводи, щоб виправдати це. Так, наприклад, минулого року Угорщина погрожувала блокувати транші допомоги ЄС для України, поки OTP Bank не виключили з переліку спонсорів війни.

Що передувало

Російський «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини через санкції Києва проти компанії, які фактично забороняють їй використовувати територію України для транзиту.

Через це країни навіть ініціювали консультаційну процедуру арбітражного суду з Єврокомісією. Петер Сіярто заявив, що це «неприпустимий крок з боку України, яка хоче стати членом ЄС», — мовляв, вона ставить під загрозу постачання сирої нафти до двох країн ЄС. І додав, що це нібито порушує Угоду про асоціацію з ЄС.

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо вже пригрозив зупинити поставки дизпалива в Україну через блокування транзиту російської нафти.