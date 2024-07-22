Премʼєр Словаччини погрожує зупинити поставки дизпалива в Україну через блокування транзиту російської нафти

Словаччина може припинити постачати до України дизельне паливо, якщо Київ і надалі блокуватиме транзит російської нафти до Словаччини.
Про це премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав своєму українському колезі Денису Шмигалю в телефонній розмові, передає Bloomberg.
За його словами, Словаччина забезпечує 10% всього імпорту дизельного палива в Україну.
Втім, ні Словаччині, ні Угорщині, яка теж скаржиться на блокування транзиту російської нафти, дефіцит не загрожує, оскільки працюють альтернативні маршрути, зокрема й через Хорватію. Натомість це може призвести до підвищення цін на заправках, вважає аналітик з питань енергетики Erste Group в Будапешті Тамаш Плетцер.
За його словами, це може поставити під загрозу надходження до бюджету Угорщини від спеціального податку на прибуток від російської нафти, який сплачує угорська компанія Mol Nyrt. Його підвищили на початку цього місяця, щоб закрити фіскальні діри.
- Російський «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини через санкції Києва проти компанії, які фактично забороняють їй використовувати територію України для транзиту. Хоч обидві країни звільнені від застосування санкцій ЄС щодо транспортування нафти з РФ, нові українські санкції звели нанівець їхній імунітет від обмежень.
- Через це країни навіть ініціювали консультаційну процедуру арбітражного суду з Єврокомісією. Петер Сіярто заявив, що це «неприпустимий крок з боку України, яка хоче стати членом ЄС», мовляв, вона ставить під загрозу постачання сирої нафти до двох країн ЄС. І додав, що це нібито порушує Угоду про асоціацію з ЄС.