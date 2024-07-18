Словаччина слідом за Угорщиною перестала отримувати нафту від «Лукойлу» через санкції України

Словаччина через українські санкції перестала отримувати нафту від російської компанії «Лукойл».

Про це повідомила речниця Мінекономіки Словаччини Марія Павлусик у коментарі TASR.

Вона зазначила, що повністю поставки російської нафти до Словаччини не припинились, але їх більше нема саме від «Лукойлу», якого Україна внесла до санкційного списку.

TASR зазначає, що довготривалий дефіцит поставок може негативно вплинути на роботу НПЗ у Братиславі. Попри поступовий перехід на альтернативних постачальників, дві третини нафти, яку він переробляє, все ще має російське походження.