Камала Гарріс зібрала рекордний $81 мільйон за першу добу своєї кампанії

Віцепрезидентка Камала Гарріс зібрала $81 мільйон за перші 24 години з того моменту, як її оголосили претенденткою на посаду президента США. Її передвиборча кампанія назвала це рекордом.

Про це пишуть New York Times, AP, Bloomberg.

Представники Гарріс заявили, що 880 тисяч донорів зробили внески у її передвиборчу кампанію у перший день і 43 тисячі з них погодилися робити регулярні внески.

Зібрані гроші дадуть Камалі Гарріс можливість конкурувати з Дональдом Трампом, який останніми тижнями отримував великі суми під час збору коштів. Він за перші 24 години своєї кампанії зібрав $50 мільйонів.

Завдяки підтримці президента США Джо Байдена кампанія Камали Гарріс, ймовірно, «успадкувала» десятки мільйонів доларів, які раніше зібрала його команда. Наприкінці червня кампанія Байдена — Гарріс повідомила про майже $96 мільйонів готівки в банку на передвиборчу гонку.

У неділю, 21 липня, кампанія Байдена — Гарріс подала нові документи до Федеральної виборчої комісії, вказавши, що Камала Гарріс є основним кандидатом від Демократичної партії.

Вибори президента в США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців, а національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться 19—22 серпня в Чикаго. Там партія і висуне свого кандидата на виборах.

Після невдалих дебатів із Трампом у червні 81-річний Джо Байден зустрівся з широкою хвилею критики. Медіа писали, що він застарий для президентства. 3 липня видання CNN написало, що частина лідерів Демократичної партії США хоче, щоб Джо Байден знявся з виборів президента. Публічно першим із таким закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет. Лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер також закликали Байдена знятися з виборів.

21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Кандидатуру Гарріс ще мають затвердити делегати Демократичної партії на зʼїзді, який пройде в серпні.