Болгарія має надлишкові боєприпаси і готова відправити їх Україні, але за певних умов

Болгарія після аудиту на своїх військових складах виявила надлишкові запаси боєприпасів і готова запропонувати їх Україні, але хоче за це грошову компенсацію.

Про це повідомив виконувач обовʼязків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов, передає BNR.

Він дав зрозуміти, що снаряди можуть бути передані Україні, лише якщо союзники їх компенсують — за угодою, подібною то тої, що діяла при передачі попередніх двох оголошених пакетів військової допомоги. Проте Запрянов не вказав, що це за боєприпаси — до артилерії чи іншого озброєння. Він окреслив їх як боєприпаси «певних типів». Їхньої кількості він також не озвучив.

Запрянов зазначив, що уряд Болгарії ще має ухвалити рішення, а потім координувати дії та логістику із союзниками та Україною.