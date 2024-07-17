ВПО, чиє житло постраждало через війну, матимуть пріоритет в отриманні компенсації через «єВідновлення»

Внутрішньо переміщеним особам, чиє житло постраждало через війну, нададуть пріоритет в отриманні компенсації за програмою «єВідновлення».
Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
17 липня парламент підтримав у першому читанні законопроєкт № 11028, який передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна за програмою «єВідновлення» для певних категорій ВПО.
Проєкт передбачає, що пріоритетне право на компенсації матимуть категорії ВПО, які:
- досягли пенсійного віку;
- мають на утриманні дитину віком до 6 років;
- мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;
- мають на утриманні дитину з інвалідністю;
- виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;
- які є особами з інвалідністю III групи.
Крім цього, депутати проголосували за законопроєкт № 11281, який передбачає інвентаризацію нерухомості всіх форм власності для розміщення ВПО. За підсумками інвентаризації створять інтерактивну карту нерухомості, придатної для проживання.
Серед іншого, це дасть можливість комунікувати з міжнародними гуманітарними і благодійними організаціями щодо запуску пільгової оренди для ВПО.
Також цей законопроєкт дає можливість надавати в оренду ВПО майно освітніх закладів, яке не використовується за призначенням рік поспіль.
- Наразі в Україні діє програма «єВідновлення» для отримання компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло. 1 серпня 2023 року в «Дії» стартував прийом відповідних заявок. У жовтні 2023 року право на компенсацію за послугою «єВідновлення» отримали українці, які відновили житло власним коштом, а також послуга «єВідновлення» тепер доступна для людей з житлом у спільній власності.
- З грудня українці з житловими сертифікатами на компенсацію за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру. На єдиному порталі державних послуг «Дія» вже працює обмін житлового сертифіката на житло.