Віцепрезидентка Єврокомісії: Угорщину не можна позбавити головування в Раді ЄС

Європейський Союз бойкотуватиме політику премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, але юридично не зможе позбавити Угорщину головування в Раді ЄС.

Про це сказала віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова в інтервʼю «Суспільному».

«Я юрист, тому дам суху відповідь юриста: ми не можемо позбавити Угорщину головування. Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати і відкрито показати, що не погоджуємося з політикою Орбана», — сказала Юрова.

Юрова зауважила, що, попри свої дії, Орбан не зможе завдати шкоди всередині ЄС.

«Угорське головування припадає на той час, коли Рада не ухвалюватиме жодних ключових рішень, оскільки ми на початку законодавчого періоду, зміни мандатів в інституціях», — зазначила Юрова.

За її словами, довіра ЄС до угорського премʼєра впала до нуля. ЄС уже поступово готується до польського головування, яке почнеться у 2025 році.

З 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Раді Євросоюзу. Після візитів Орбана до Росії та Китаю деякі посадовці ЄС у приватних розмовах обговорювали можливість позбавити Угорщину головування на ротаційній основі.

Що передувало

2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан у рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю. Зеленський зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни.

Керівництво Євросоюзу критикує Віктора Орбана за те, що не узгоджував свої візити до Росії та Китаю, а тому не міг представляти там позицію ЄС. Сам Орбан називав ці поїздки «мирним турне». Західні медіа пишуть, що ЄС вже хоче покарати Орбана і Угорщину — зокрема, проігнорувати саміт у Будапешті. А 63 євродепутати закликали позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі після «мирного турне» Орбана.