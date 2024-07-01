Угорщина почала піврічне головування в Раді Євросоюзу

З 1 липня Угорщина починає головування в Раді Європейського Союзу на наступні пів року — країна перейняла естафету в Бельгії.

Про це йдеться на сайті головування Угорщини.

Гаслом Угорщини стала фраза «Повернімо Європі велич» (Make Europe Great Again) за аналогією з наративом Дональда Трампа.

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока зазначав, що угорське головування виконуватиме роль «чесного брокера», розбудовуючи конструктивну роботу з усіма країнами-членами та Європейськими інституціями з урахуванням викликів, які наразі постають перед Європейським Союзом.

Угорське головування в ЄС будуватиме програму діяльності на основі семи визначених пріоритетів. Серед них — підвищення конкурентоспроможності ЄС, посилення політики у сфері оборони, підтримка політики розширення ЄС на основі досягнень країн-кандидатів.

Протягом угорського головування заплановані близько 230 заходів, зокрема 16 неформальних зустрічей на рівні міністрів, а також неформальний саміт лідерів ЄС та саміт європейської політичної спільноти в Угорщині.