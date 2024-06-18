Угорщина з 1 липня головуватиме в ЄС. Країна взяла собі гасло Make Europe Great Again

Угорське головування в Раді Європейського Союзу розпочинається з 1 липня 2024 року. Своїм гаслом Угорщина обрала фразу «Повернімо Європі велич» (Make Europe Great Again) за аналогією з наративом Дональда Трампа.

Про це на брифінгу оголосив міністр у справах Європи угорського уряду Янош Бока.

За його словами, Угорщина головуватиме в Раді ЄС «як чесний брокер» та розглядає цю роль як можливість ініціювати дебати і задати напрямок у питаннях, які вважаються важливими.

Бренд угорського головування інтегрує прапори ЄС і Угорщини та кубик Рубика, відомий угорський винахід.

А гасло, як пояснив європейський міністр, демонструє ідею, що ЄС може діяти самостійно. На питання про схожість із гаслом Трампа він відповів, що йдеться про продовження гасла попереднього угорського президентства про «сильну Європу» в 2011 році.

Протягом угорського головування заплановані близько 230 заходів, зокрема 16 неформальних зустрічей на рівні міністрів, а також неформальний саміт лідерів ЄС та саміт європейської політичної спільноти в Угорщині.