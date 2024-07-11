FT: У ЄС обговорюють можливість позбавити Угорщину головування в блоці через візит Орбана в Росію

Після візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви деякі посадовці ЄС у приватних розмовах обговорювали можливість позбавлення Угорщини головування на ротаційній основі.

Про це пише Financial Times.

«Інститути ЄС не повинні були потрапити в пастку Орбана. Законодавство ЄС має використовуватися для захисту союзу», — зазначив співрозмовник видання.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала FT, що дії Орбана стали вагомим аргументом на користь усунення одностайності для ухвалення рішень в ЄС, особливо з питань зовнішньої політики.

Багато країн-членів ЄС також обговорюють можливість бойкоту традиційних неформальних міністерських зустрічей, які відбудуться в Угорщині під час її головування, розповіли FT кілька дипломатів.

Ще кілька країн розпочали також неформальні дискусії, як використати договір про ЄС, щоб обмежити простір для маневру Орбана під час головування.

Напередодні, 10 липня, юридична служба ЄС повідомила державам-членам, що дії Орбана порушили договори блоку, які забороняють будь-які «заходи, що можуть поставити під загрозу досягнення цілей союзу», повідомили джерела медіа.

Орбан також порушив правове положення, яке закликає всіх членів здійснювати зовнішньополітичну діяльність «беззастережно в дусі лояльності та взаємної солідарності», додали вони.

«Поїздка до Москви була політичною помилкою. За 10 років я ніколи не бачив такої жорсткої реакції з боку 26 інших країн на дії [однієї країни]», — заявив в інтервʼю Financial Times президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Мішель повідомив, що зустрічався з Орбаном на саміті НАТО і перебуває в контакті з іншими лідерами ЄС, щоб вирішити, як діяти далі.

«Мирне турне» Орбана

2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори із Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». Сам Орбан назвав свою поїздку «мирною місією».

А вже 8 липня Орбан у рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю. У той же день Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.