Зеленський заявив, що Орбан не може бути посередником між Україною та Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією.

Про це він сказав на спільному брифінгу з Дональдом Туском у Варшаві в понеділок.

«Що стосується прем’єр-міністра Орбана. Він був у Києві, після цього полетів у Москву, я не знав про те, що він летить у Москву, це його незалежний вибір», — сказав президент.

На запитання, чи може угорський премʼєр бути посередником між Україною та Росією, Зеленський відповів, що посередниками можуть бути «тільки серйозні сильні союзи, весь світ може змусити Росію зупинити цю війну».

«Це не про посередництво. Це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, або Росія і Путін залежать від цієї економіки. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, що США така країна, я думаю, Китай така країна, і, я думаю, Євросоюз — не якась одна країна ЄС, а весь Євросоюз — це дійсно може бути така посередницька місія», — сказав глава держави.

Зеленський додав, що Путін не поважає тих, хто слабкий, і навіть «якщо він зустрічається з тією чи іншою державою, це не значить, що він хоче закінчити війну».