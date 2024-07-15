Politico: У ЄС хочуть покарати Угорщину бойкотом саміту Віктора Орбана — все через його поїздки до Москви й Пекіну

Міністри закордонних справ Євросоюзу планують ігнорувати саміт у Будапешті, який запланований на 28 і 29 серпня, цим самим покаравши Угорщину за візити її премʼєр-міністра Віктора Орбана до Москви та Пекіну.

Про це пише Politico.

За даними видання, Орбан на саміт у Будапешті планує зібрати міністрів закордонних справ ЄС, щоб спробувати сформувати зовнішньополітичний порядок денний блоку, оскільки Угорщина зараз головує в Раді Євросоюзу.

Міністри ж ЄС хочуть влаштувати свій власний саміт на 28 і 29 серпня та не їхати в Будапешт. Три дипломати, знайомі із цим планом, кажуть, що на «формальну» раду міністрів скличе високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель. Таким чином вони дадуть Угорщині «чіткий сигнал», що вона не говорить від імені ЄС.

Цей план уже обговорювався з кількома країнами ЄС, зокрема з Францією та Німеччиною. Планується, що 17 липня команда Борреля представить його 27 постійним представникам ЄС.