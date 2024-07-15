Politico: У ЄС хочуть покарати Угорщину бойкотом саміту Віктора Орбана — все через його поїздки до Москви й Пекіну

Міністри закордонних справ Євросоюзу планують ігнорувати саміт у Будапешті, який запланований на 28 і 29 серпня, цим самим покаравши Угорщину за візити її премʼєр-міністра Віктора Орбана до Москви та Пекіну.
Про це пише Politico.
За даними видання, Орбан на саміт у Будапешті планує зібрати міністрів закордонних справ ЄС, щоб спробувати сформувати зовнішньополітичний порядок денний блоку, оскільки Угорщина зараз головує в Раді Євросоюзу.
Міністри ж ЄС хочуть влаштувати свій власний саміт на 28 і 29 серпня та не їхати в Будапешт. Три дипломати, знайомі із цим планом, кажуть, що на «формальну» раду міністрів скличе високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель. Таким чином вони дадуть Угорщині «чіткий сигнал», що вона не говорить від імені ЄС.
Цей план уже обговорювався з кількома країнами ЄС, зокрема з Францією та Німеччиною. Планується, що 17 липня команда Борреля представить його 27 постійним представникам ЄС.
- Керівництво Євросоюзу критикує Віктора Орбана за його неузгоджені візити до Росії та Китаю. Орбан називав ці поїздки «мирним турне».
- 2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.
- Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан в рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю.
- У той же день Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.