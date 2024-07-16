Депутати Європарламенту закликали позбавити Угорщину права голосу в ЄС після поїздок Орбана до Росії та Китаю

63 депутати Європейського парламенту закликали позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі після поїздок премʼєра Віктора Орбана до Росії та Китаю.

Про це йдеться в листі євродепутатів, який отримало видання Politico.

Підписанти звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європарламенту Роберти Мецоли. У листі вони стверджують, що Віктор Орбан «завдав значної шкоди, використовуючи та зловживаючи головуванням [Угорщини] в Раді ЄС».

Зокрема, євродепутати згадали «миротворчі» візити Орбана до Росії та Китаю, під час яких він «навмисно спотворив свої повноваження» та залишив враження, що він діє від імені всього ЄС. Через це європейським високопосадовцям, зокрема високому представнику ЄС Жозепу Бореллю, довелося наголошувати, що візити Орбана відбуваються виключно в межах двосторонніх відносин Угорщини з Росією та КНР.

На тлі цього депутати закликають якнайшвидше вжити «рішучих заходів». Зокрема, призупинити право голосу Угорщини в Раді ЄС за процедурою, яка застосовується до країн, що порушили цінності Європейського Союзу, оскільки словесні засудження дій Орбана «не мають жодного ефекту».

Підписанти зазначають, що Орбан активно просуває політичний порядок денний, який суперечить загальним позиціям ЄС, та завдає шкоди іміджу блоку.

Що передувало

2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан в рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю. Зеленський зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни.

Керівництво Євросоюзу критикує Віктора Орбана за те, що він не узгоджував свої візити до Росії та Китаю, а тому не міг представляти там позицію ЄС. Сам Орбан називав ці поїздки «мирним турне». Західні медіа пишуть, що ЄС вже хоче покарати Орбана і Угорщину — зокрема, проігнорувати саміт у Будапешті. Деякі посадовці ЄС у приватних розмовах обговорювали можливість позбавлення Угорщини головування у Раді ЄС на ротаційній основі.