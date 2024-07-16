Віцепрезидент США Камала Гарріс зателефонувала сенатору від штату Огайо Джеймсу Девіду Венсу і привітала з тим, що Дональд Трамп обрав його кандидатом у віцепрезиденти, повідомляє Politico з посиланням на джерело в команді президента Штатів Джо Байдена.

За словами співрозмовника, Гарріс також висловила надію, що вони зустрінуться на «віцепрезидентських» дебатах, запропонованих американським телеканалом CBS News.

Команда Байдена погодилася провести дебати на CBS 23 липня або 13 серпня. Команда Трампа не відхилила його, але натомість прийняла запрошення на «віцепрезиденстькі» дебати від Fox News.

«Ми знаємо лише те, що Дональд Трамп хоче мати пішака. Він не хоче владного партнера. Йому не потрібен ще один Майк Пенс, і я думаю, це зрозуміло», — сказала раніше Гарріс.

Що відомо про Джеймса Девіда Венса

Венс послідовно виступає проти допомоги Україні. У квітні 2023 року він разом з 18 іншими представниками Республіканської партії США підписав листа до президента США Джо Байдена, в якому зазначається що «необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена». Він також пригрозив блокувати такі пакети, якщо вони не будуть привʼязані до стратегії якнайшвидшого завершення російсько-української війни.

Джей Ді Венс.

У грудні він заявляв, що Україні, ймовірно, доведеться «поступитися деякою територією» на користь Росії, щоб припинити бойові дії.

Крім того, коли українське видання Texty.org.ua написало матеріал про американців, які виступають проти допомоги Україні, Ді Венс був одним із тих, хто вимагав припинити підтримку видання Сполученими Штатами.