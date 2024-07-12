Генпрокурор України закликав Міжнародний кримінальний суд покарати Росію за удар по лікарні «Охматдит»

Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі притягнути Росію до відповідальності за ракетний удар по київській дитячій лікарні «Охматдит».
Про це він розповів Reuters.
Костін сказав, що розслідування здатне встановити закономірність атак Росії та довести, що РФ коїть злочини проти людяності. «Заради міжнародного правосуддя такі справи, як навмисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві, варто передавати до МКС», — зауважив він.
Агенція пише, що МКС публічно не коментує того, які саме звинувачення розслідує і які факти вивчає, але суд Гааги раніше попереджав, що може притягнути до відповідальності будь-кого, хто може стояти за нападами на цивільні обʼєкти.
Також відомо, що представники МКС були на території лікарні після атаки і могли зібрати докази проти РФ.
- «Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. Російська крилата ракета Х-101 8 липня 2024 року повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень, два соматичних відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні). У лікарні на момент удару перебувало близько 670 дітей і близько тисячі співробітників. Вони ховались у підвалах, тому великих жертв вдалося уникнути. Загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лук’янчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.
- Міноборони РФ у день атаки 8 липня офіційно заявило, що удари по Україні — це відповідь на атаки по обʼєктах російської енергетики. Відомство стверджувало, що ракети били по військовій промисловості та авіабазах, а руйнацію лікарні «Охматдит» і знищення житлових багатоповерхівок Міноборони назвало «істерикою київського режиму».
- Російська пропаганда, федеральні канали й так звані воєнкори почали просувати версію, що в лікарню влучила зенітна ракета AIM-120 протиповітряного комплексу NASAMS або ракета з американського комплексу Patriot, які стоять на захисті столиці.
- СБУ того ж дня повідомила, що знайшла на території лікарні уламки російської крилатої ракети Х-101, яку запускають бомбардувальники типів Ту-95 і Ту-160. 9 липня СБУ показала нові докази причетності Росії до удару.
- Розслідувачі Bellingcat проаналізували відео із соцмереж, на яких видно момент удару і саму ракету, провели 3D-моделювання ракети і дійшли однозначного висновку — лікарню уразила Х-101.
- В ООН заявили, що в «Охматдит», найімовірніше, влучила російська ракета. Там послались на власний аналіз.