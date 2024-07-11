Норвегія виділяє майже $93 мільйони на посилення протиповітряної оборони України

Норвегія виділяє мільярд норвезьких крон ($92,69 мільйона) на посилення протиповітряної оборони України.

Про це прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре заявив сьогодні на саміті НАТО у Вашингтоні, передає Reuters.

«Українцям потрібна більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет», — сказав Стьоре.

Напередодні премʼєр-міністр Норвегії Стьоре на полях саміту НАТО оголосив, що його країна передасть Україні шість винищувачів F-16 протягом 2024 року. Перші F-16 від Данії та Нідерландів «вже на шляху» — їх готують до передачі вже цього літа.

Що відомо про цьогорічний саміт НАТО

75-й ювілейний саміт НАТО розпочався 9 липня у Вашингтоні, округ Колумбія, і завершився сьогодні, 11 липня. Окрім членів Альянсу, на захід запросили міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників — очільники МЗС Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. На саміті присутня була й Україна.

За підсумками саміту члени НАТО заявили про «конкретний» прогрес України в реформах. Блок назвав «незворотнім» приєднання України до Альянсу та запевнив у підтримці на шляху євроатлантичної інтеграції. Ухвалені на саміті рішення є «мостом» до членства України в блоці. Ніяких конкретних рамок щодо членства у підсумковій декларації немає.

Також члени НАТО узгодили план допомоги Україні на €40 млрд у 2025 році — блок узяв на себе зобов’язання. Половину цієї суми покриють США, а іншу половину — союзники. Гроші підуть на військову допомогу, супутні замовлення й товари, а також на навчання.

Ще стало відомо, що в Україні зʼявиться старший представник НАТО. Він допоможе в роботі над реформами й необхідними для вступу змінами та звітуватиме про прогрес України в Брюссель, а також новому командуванню у Вісбадені (NSATU) — його створюють, щоб координувати поставки військової техніки Україні та підготовку українських військ.

Крім того, декілька країн за підсумками саміту вирішили передати Україні додаткову ППО: дві батареї Patriot передадуть Німеччина й Румунія, одну — Нідерланди разом з партнерами, ще одну — Штати. Італія надасть систему SAMP-T. США й союзники передадуть у найближчі місяці NASAMS, HAWK, IRIS-T та Gepard.