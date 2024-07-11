Члени НАТО узгодили план допомоги Україні на €40 млрд у 2025 році

Лідери Північноатлантичного альянсу ухвалили рішення про надання Україні безпекової допомоги на €40 мільярдів упродовж 2025 року.

Про це йдеться в декларації саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні.

Альянс ухвалив рішення, в якому взяв зобов’язання щодо допомоги Україні на наступний рік на вищевказану суму. Як повідомляла пресслужба Білого дому, половину цієї суми покриють США, а іншу половину — союзники. Гроші підуть на військову допомогу, супутні замовлення й товари та навчання. Білий дім зауважив, що кошти від США вже закладено в додатковому бюджеті на національну безпеку, який президент Байден підписав у квітні 2024 року.

Окрім цього, Альянс взяв на себе зобов’язання щодо довготривалої допомоги ЗСУ, а не лише підтримки у 2025 році. Це має забезпечити сталий рівень безпекової допомоги Україні. Наступного року, на саміті НАТО в Гаазі переглянуть внески членів Альянсу, тому суму допомоги можуть збільшити, виходячи з потреб України.