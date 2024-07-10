Вбивство 9-річної українки Валерії в Німеччині. Чехія передала підозрюваного німецькій поліції

Німецькій поліції передали 36-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у вбивстві 9-річної українки Валерії в Німеччині.
Про це повідомила поліція Саксонії.
Підозрюваний, який 10 липня постав перед слідчим суддею окружного суду міста Хемніц, не коментував звинувачення. Суддя залишив у силі виданий ордер на арешт. Наразі обвинувачений перебуває під вартою в саксонській виправній колонії.
Зазначимо, що підозрюваного в убивстві 9-річної українки затримали 14 червня в Празі. Bild писав, що чоловіка звати Андрій, він колишній хлопець матері загиблої дівчини.
- Девʼятирічна Валерія зникла 3 червня — вона вийшла з дому, щоб автобусом їхати до школи, але в школі так і не зʼявилась. Там не забили на сполох, тому мама дівчинки помітила її зникнення лише ввечері. Вона повідомила поліцію близько 18:30 того ж дня.
- Через понад тиждень пошуків у лісі неподалік міста Дебельн знайшли тіло дитини. Його виявили приблизно за три кілометри від будинку сімʼї Валерії. Згодом німецька поліція підтвердила, що це тіло зниклої дівчинки. Правоохоронці розслідують убивство і підозрюють у цьому двох чоловіків: колишнього хлопця її матері Надії (громадянина Молдови Андрія), а також її переслідувача (50-річного українця Геннадія). Останній має алібі, писав таблоїд Bild.
- Дівчинка разом з матірʼю проживала в Німеччині з 2022 року. Батьки Валерії розлучені, тато служить на фронті. Після зникнення дитини йому дали відпустку і дозволили поїхати до Німеччини.