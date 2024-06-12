Німецька поліція підтвердила смерть 9-річної українки Валерії, яка зникла тиждень тому. Правоохоронці розслідують вбивство

Німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке знайшли 11 червня у лісі біля міста Дебельн (Саксонія), належить зниклій українській дівчинці Валерії.
Про це пише Bild.
«Це сумна звістка. Загибла — це зникла девʼятирічна Валерія. Вона стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство», — заявив комісар поліції Карстен Кемпф.
За даними поліції, мертву дитину знайшли далеко від лісових стежок, у підліску на пересіченій місцевості.
«Наше розслідування наразі зосереджене на соціальному колі сімʼї», — сказала прессекретар прокуратури Інгрід Бургхарт. Підозрюваних і арештів поки що немає.
Після розслідування і розтину поліція не знайшла доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину.
- Девʼятирічна Валерія зникла 3 червня — вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але так там і не зʼявилась. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише ввечері й повідомила поліцію близько 18:30 того ж дня.
- Валерію не виявили на записах камер спостереження, її не памʼятають водії автобусів. Тому невідомо, чи взагалі дівчинка сіла на автобус до школи.
- Дівчинка разом з матірʼю проживала в Німеччині з 2022 року. Батьки Валерії розлучені, батько служить на фронті. Після зникнення дитини йому дали відпустку і дозволили поїхати до Німеччини.