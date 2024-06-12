У Німеччині під час пошуків зниклої української дівчинки знайшли тіло. Його поки не ідентифікували

У Німеччині під час масштабних пошуків девʼятирічної українки Валерії, яка 3 червня зникла безвісти дорогою в школу, знайшли тіло у лісі біля міста Дебельн (Саксонія).

Про це пише Bild.

Тіло знайшли близько 14:30 у лісі за 3 км від будинку батьків Валерії. Спершу пошуки там майже не проводили. І лише у вівторок, після того як свідки повідомили, що чули крики про допомогу в лісі, в цьому районі провели масштабну пошукову операцію.

Поліція поки що не змогла підтвердити, чи знайдене тіло належить зниклій українській дівчинці.

«Наразі ми зʼясовуємо, чи є загибла особа девʼятирічною дівчинкою з Дебельна, яку розшукували до цього часу. Нашим першочерговим завданням є збір доказів на місці, де було знайдено тіло», — заявив речник поліції.

Місце знахідки огородили. Поліція оголосила про проведення пресконференції в середу в другій половині дня.

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