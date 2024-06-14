Убивство 9-річної українки Валерії в Німеччині: у Празі затримали підозрюваного

У столиці Чехії Празі затримали підозрюваного в убивстві в німецькій Саксонії 9-річної українки Валерії.
Як пише NTV, прокуратура німецького міста Хемніц повідомила, що затриманий — 36-річний громадянин Молдови. Його заарештували в одному з ресторанів і невдовзі передадуть до Німеччини. Чоловіку можуть висунути звинувачення в «убивстві з необережності». Інших подробиць немає.
Bild писав, що 36-річного громадянина Молдови звати Андрій, він колишній хлопець матері загиблої дівчини. Люди з оточення родини загиблої повідомили Bild, що близько 09:40 ранку в день зникнення Валерії він звʼязався з її матірʼю через месенджер і просив швидко відповісти. Того ж дня Андрія зафіксувала камера спостереження будинку, сусіднього до того, де жили Валерія з матірʼю. А його мобільний телефон запеленгували в Дебельні, де згодом знайшли тіло дитини.
- Девʼятирічна Валерія зникла 3 червня — вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але так там і не зʼявилась. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише ввечері й повідомила поліцію близько 18:30 того ж дня.
- Через понад тиждень пошуків у лісі неподалік міста Дебельн знайшли тіло дитини. Його виявили приблизно за три кілометри від будинку сімʼї Валерії. Згодом німецька поліція підтвердила, що тіло належить зниклій дівчинці. Правоохоронці розслідують убивство і підозрюють у цьому двох чоловіків: колишнього хлопця її матері Надії (громадянина Молдови Андрія), а також її переслідувача (50-річний українця Геннадія). Останній має алібі, писав таблоїд Bild.
- Дівчинка разом з матірʼю проживала в Німеччині з 2022 року. Батьки Валерії розлучені, тато служить на фронті. Після зникнення дитини йому дали відпустку і дозволили поїхати до Німеччини.