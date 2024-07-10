Помер хлопчик, який був у реанімації «Охматдиту» під час російської атаки

У лікарні Києва помер хлопчик, який був у дитячій лікарні «Охматдит» під час російської атаки 8 липня.

Про це написав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

В момент удару хлопчик був у критичному стані у відділенні реанімації. Потім його перевезли до однієї з лікарень Києва.

За словами Ляшка, це перша жертва серед дітей внаслідок атаки по «Охматдиту».

Удар по «Охматдиту»

8 липня 2024 року Росія масовано атакувала Україну ракетами різних типів. Одна з них поцілила в дитячу лікарню «Охматдит», зруйнувавши корпус токсикології та пошкодивши ще чотири. У лікарні на момент удару перебувало близько 670 дітей і близько тисячі співробітників. Вони ховались у підвалах, тому великих жертв вдалося уникнути. Спершу було відомо про двох загиблих дорослих (одна з них — 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук’янчук). Постраждали діти.

СБУ в той же день повідомила, що знайшла на території лікарні уламки російської крилатої ракети Х-101, яку запускають бомбардувальники типів Ту-95 і Ту-160. 9 липня СБУ показала нові докази причетності Росії до удару.

Міноборони РФ у день атаки 8 липня офіційно заявило, що удари по Україні — це відповідь на атаки по обʼєктах російської енергетики. Відомство стверджувало, що ракети били по військовій промисловості й авіабазах, а руйнацію лікарні «Охматдит» і знищення житлових багатоповерхівок Міноборони назвало «істерикою київського режиму напередодні проведення сходки (саміту) покровителів із НАТО». Російська пропаганда, федеральні канали й так звані воєнкори почали просувати версію, що в лікарню влучила зенітна ракета AIM-120 протиповітряного комплексу NASAMS або ракета з американського комплексу Patriot, які стоять на захисті столиці.

В ООН заявили, що в «Охматдит», найімовірніше, влучила російська ракета. Там послались на власну аналітику.