Бізнесмена Жеваго заочно арештували у справі про підкуп голови Верховного суду

Вищий антикорупційний суд заочно арештував бізнесмена Костянтина Жеваго, підозрюваного в підкупі нині вже колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У повідомленні САП не називають імені Жеваго, однак фігурант вказаний як власник групи «Фінанси й кредит», який зараз перебуває на території Франції.

Бізнесмену раніше оголосили підозру у справі за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу (надання хабаря), максимальне покарання — від 5 до 10 років.

Справа Жеваго та Князєва

15 травня 2023 року стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго в справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. У Верховному суді створили «бек-офіс» під керівництвом Всеволода Князєва — адвокатське обʼєднання за гроші сприяло, щоб судді ухвалювали потрібні рішення.

Чого хотів Жеваго? У 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничозбагачувального комбінату в чотирьох компаній. У 2020 році колишні акціонери хотіли через суд повернути ці акції, однак суд їм відмовив. У 2022 році Апеляційний суд усе ж визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій комбінату. Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня Жеваго звернувся до «бек-офісу» Верховного суду. Уже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго — визнав, що бізнесмен законно придбав Полтавський комбінат.

16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли, і Князєв вийшов з-під варти.

Наприкінці травня з Князєва зняли електронний браслет — він скаржився, що в нього «по шість годин немає світла та немає звʼязку, тому браслет є неефективним».