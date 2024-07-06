Малі, Буркіна-Фасо та Нігер утворили власну конфедерацію — ці країни все більше поглиблюють відносини з Росією

Військові хунти африканських країн Малі, Буркіна-Фасо та Нігер утворили власну конфедерацію — Конфедерацію держав Сахеля (АЕS).
Про це повідомляють ВВС, France 24, а також керівники цих країн у Х.
Саміт з нагоди створення коаліції очолювали генерал Абдурахаман Чіані (лідер Нігеру), полковник Ассімі Гоїта (Малі) і капітан Ібрагім Траоре (Буркіна-Фасо). Усі троє захопили владу у своїх країнах шляхом військових переворотів у період з 2020 по 2023 рік.
Цей саміт став першим після виходу Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру зі складу Економічної спільноти західноафриканських держав у січні 2024 року. Лідери країн заявили, що спільнота перебуває під впливом Франції, тому вони прагнуть створити своє власне регіональне обʼєднання. Створення конфедерації — це крок до більшої інтеграції між країнами.
Буркіна-Фасо, Малі та Нігер раніше вислали зі своїх територій французькі війська, які були в країнах у межах антиджихадистської місії, а Нігер ще домігся виводу американських військ з авіабази Air Base 10, що поблизу столиці Ніамей, яку тепер зайняли російські військові.
Видання The Insider писало, що лідери хунт трьох країн погодили план створення союзу АЕS після переговорів з делегацією Міноборони Росії на чолі із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим. Він повторно відвідав африканські держави в грудні 2023 року. Після цього Малі, Буркіна-Фасо та Нігер почали все ближче контактувати з Росією і пустили до себе військових РФ. Москва таким чином зміцнює свій вплив у регіоні.
- Після державного перевороту в Нігері, який стався 26 липня 2023 року, регіональний блок Економічне співтовариство західноафриканських держав пригрозив військовим вторгненням для відновлення конституційного правління в країні. Малі та Буркіна-Фасо пообіцяли прийти на допомогу Нігеру в разі нападу.
- У кінці серпня хунта Нігеру дозволила арміям сусідніх Малі та Буркіна-Фасо заходити на територію країни та просила допомоги в російської «ПВК Вагнера». Росія вкрай зацікавлена в контролі над регіоном Сахель через багаті ресурси.
- У вересні 2023 року хунти Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо підписали угоду про безпеку, в якій пообіцяли допомагати одна одній у разі будь-якого повстання або зовнішньої агресії.