США виведуть свої війська з Нігеру до 15 вересня

США виведуть свої війська з африканської Республіки Нігер до 15 вересня.

Процедура виводу військ вже почалася і не вплине на проєкти, повʼязані з розвитком Нігеру, йдеться в спільній заяві представників двох країн.

Наразі в Нігері близько 650 військовослужбовців США. Здебільшого сили розташовані на авіабазі Air Base 10, що поблизу столиці Ніамей. У травні стало відомо, що на цю базу зайшли російські військовослужбовці. Голова Міноборони США Ллойд Остін це підтвердив, але зауважив, що у росіян немає доступу до американського військового обладнання.

Про вивід військ США заступник американського держсекретаря та премʼєр-міністр домовилися ще у квітні цього року. До військового перевороту 2023 року Ніамей був ключовим партнером Заходу в боротьбі з джихадистськими угрупованнями в Африці. Хунта розірвала угоду про військове співробітництво з Вашингтоном і почала будувати тісні звʼязки з Москвою.