Російські військові зайняли базу США в Нігері. Там ще залишаються американці, які не встигли виїхати

Російські військові в Республіці Нігер зайняли американську базу США Air Base 10, що розташована поблизу міста Ніамей.
За даними журналістів, на базі досі є американці, які не встигли виїхати з неї. Росіяни ділять з ними базу вже кілька тижнів.
Високопосадове джерело Reuters у військовому командуванні розповіло, що американці та росіяни займають ангари в різних частинах бази та не перетинаються. Ситуація контрольована.
Голова Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що військові зі США перебувають на одній базі з росіянами, підкресливши, що останні не мають ані можливості контактувати з американцями, ані доступу до їхньої військової техніки й обладнання.
- 26 липня 2023 року військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума і взяли під контроль країну. Хунта домоглася виводу військ Франції та зажадала, аби США теж вивели свої сили. На початок травня 2024 року в країні майже тисяча американських військових. Air Base 10 є ключовою базою американців для проведення контртерористичних операцій в регіоні Сахель.
- Хунта Нігеру почала активно співпрацювати з росією. 19 квітня 2024 року Сполучені Штати повідомили уряд Нігеру про те, що вони погодилися на його прохання вивести війська. За тиждень до цього у країну прибули російські інструктори.