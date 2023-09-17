Військові хунти Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо підписали пакт про взаємну оборону, за яким пообіцяли разом виступати із збройною відповіддю у разі повстання або зовнішньої агресії на одну з країн.

Про це пишуть Reuters та Deutsche Welle.

Пакт створює так званий Альянс держав Сахеля (AES). Лідери хунт заявили, що вони відчувають погіршення відносин із сусідами та міжнародними партнерами, більшість із яких засуджувала їхній прихід до влади. Окрім цього, країнам доводиться протистояти ісламістським повстанцям, які підтримуються «Аль-Каїдою» та «Ісламською державою».