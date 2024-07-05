Головний аеропорт Мілану перейменують на честь експремʼєра Італії Сільвіо Берлусконі

Головне летовище Мілану — Міжнародний аеропорт «Мілан-Мальпенса» — перейменують на честь колишнього премʼєр-міністра Італії та одного з найзаможніших медіамагнатів Сільвіо Берлусконі.

Про це повідомив міністр інфраструктури й транспорту Італії Маттео Сальвіні.

За його словами, запит на перейменування летовища торік подав регіон Ломбардія, в якому розташований Мілан. А сьогодні рада директорів Національного управління цивільної авіації Італії цю заявку схвалила.

«Остаточне рішення залишається за міністром інфраструктури та транспорту, і я готовий поставити останній підпис — з гордістю та емоціями, в памʼять про мого друга Сільвіо — великого підприємця, великого міланця й великого італійця. Завжди з нами», — написав Маттео Сальвіні, лідер правої партії «Ліга» та давній соратник Берлусконі.