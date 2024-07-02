Нідерланди видали дозвіл на експорт винищувачів F-16 в Україну — перший літак передадуть «незабаром»

Влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 Україні. Перший літак мають відправити «найближчим часом».
Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у листі до палати представників парламенту країни.
У листі Оллонгрен не уточнює, коли буде перша поставка, скільки літаків відправлять одразу і коли вони будуть в України. Оллонгрен пообіцяла, що палату представників конфіденційно поінформують про поставки винищувачів задля безпеки.
Українські військові пілоти й техніки проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.
- Україна очікує понад 70 американських винищувачів F-16 від Нідерландів (42 машини, з яких частина тренувальні), Данії (19 одиниць), Норвегії (кількість не оголошена) та Бельгії (обіцяла передати 30 винищувачів F-16 до 2028 року).
- Частина країн-постачальників F-16 (Нідерланди і Данія) вже дозволила Україні використовувати їхні винищувачі F-16 для атаки цілей на території Росії.