Данія підготувала перших 50 українських фахівців, які обслуговуватимуть винищувачі F-16.
Про це TV2 розповів командувач данських Військово-повітряних сил Ян Дам.
Він повідомив, що ці 50 фахівців уже повернулись в Україну, щоб допомогти з підготовкою до прийому перших літаків. Це механіки, відповідальні за озброєння і наземний персонал авіабаз. На черзі ще 50 фахівців, навчання яких розпочнеться після літніх канікул.
Дам додав, що надані Данією F-16 будуть працювати з українських авіабаз, які вже скоро можна буде використовувати.
- Повітряні сили ЗСУ очікують від Данії 19 літаків F-16. Їх передадуть після завершення підготовки пілотів та інженерів і будівництва необхідної інфраструктури. Перший винищувач має прибути в Україну вже цього літа. Також країна до кінця поточного року має підготувати близько 20 українських пілотів.
- Українські військові пілоти й техніки загалом проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.
- Частина країн-постачальників F-16 (Нідерланди і Данія) вже дозволила Україні використовувати їхні винищувачі F-16 для атакування цілей на території росії.