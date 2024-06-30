Парламентська асамблея ОБСЄ визнала російське вторгнення геноцидом українців

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, яка визнає дії Росії геноцидом українського народу та передбачає деколонізацію РФ як передумову для стабільного миру.

Про це написав член постійної делегації Парламентської асамблеї ОБСЄ Павло Фролов.

У своїй резолюції Парламентська асамблея ОБСЄ засудила 10-річну збройну агресію Росії проти України. У ній є 70 пунктів, серед яких, зокрема, заклик до всіх 53 держав — учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та всіх окупованих територій України.

Також держав-учасниць закликали створити Спеціальний трибунал, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну проти України, а також провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових вбивств, тортур, зґвалтувань, що їх скоїли російські окупанти.

У резолюції наголосили на необхідності швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України. А ще державам-учасницям запропонували приєднуватися до Угоди про Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією Росії.