Омбудсман: росія депортувала 19,5 тисячі українських дітей та полонила 28 тисяч цивільних українців

«Якщо ми будемо повертати одну дитину щодня, то нам треба 55 років. І це на тлі того, що рф щопродовжує депортувати все нові й нові групи українських дітей», — сказав Лубінець.

Про це омбудсман розповів на міжнародній конференції з прав людини «Свобода або страх».

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що є офіційні підтвердження депортації 19 540 українських дітей росією.

Україна шукає нові й конкретні інструменти для повернення українських дітей. Зараз для повернення всіх не вистачає можливостей.

Водночас у полоні росії перебувають 28 тисяч цивільних українців. Серед них дві тисячі — це люди віком понад 65 років.

«Цивільні заручники — це, на мій погляд, нова система придушення цивільного населення на тимчасово окупованих територіях», — додав уповноважений, зауваживши, що є випадки, коли в полон брали українців віком 80—85 років лише за проукраїнські вислови.

Україна не може перевірити їхній стан, отримати доступ до російських вʼязниць чи передати ліки.

Омбудсман закликає міжнародну спільноту допомогти Україні повернути своїх громадян і захистити їх.