Створення спецтрибуналу для розслідування злочинів рф підтримали 44 країни

Представники 44 країн підписали підсумкову декларацію конференції «Відновлення справедливості для України», яка відбулася 2 квітня в Гаазі (Нідерланди). Текст опублікували на сайті уряду Нідерландів.

Декларацію підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Великобританія та США. Загалом у конференції брали участь 57 держав.

«Ми заявляємо про наше рішуче засудження всіх міжнародних злочинів, скоєних у контексті агресивної війни рф проти України; ми, зокрема, у найрішучіший спосіб засуджуємо всі незаконні напади на цивільні обʼєкти, медичні установи, обʼєкти цивільної інфраструктури, сільськогосподарські й інші найважливіші обʼєкти інфраструктури та обʼєкти культурної спадщини; ми також засуджуємо незаконні викрадення й затримання, насильницькі зникнення, тортури, жорстоке поводження та страти українських громадян у рф і на територіях України... незаконне переміщення українських дітей та їх депортацію у рф, усі форми сексуального насильства та злочинів на гендерному ґрунті, повʼязані з конфліктом, і незаконні напади, які завдають широкомасштабних, довгострокових і серйозних збитків природному середовищу», — ідеться в декларації учасників конференції.

Вони підтвердили, що підтримують роботу зі створення спецтрибуналу для розслідування воєнних злочинів росіян та їхнього судового переслідування.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував учасникам заходу, наголосивши на дедалі більшій підтримці ідеї спецтрибуналу.

«Два роки тому всі категорично відкидали ідею створення спеціального трибуналу зі злочину російської агресії проти України. Рік тому здавалося, що вона загрузла в суперечках між державами. Сьогодні більшість із них має чітке розуміння, що альтернативи створенню повноцінного трибуналу немає», — написав він.