Кабмін призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
У вересні 2023 року Даника призначили першим заступником голови ДСНС, а вже з 27 лютого 2024 року він виконував обовʼязки глави ДСНС. Сьогодні його офіційно призначили очільником служби.
Із січня 2020 року Даник був начальником управління ДСНС України в Черкаській області, а до цього працював начальником відділу цивільного захисту в Старобешівському районі Головного територіального управління МНС у Донецькій області.
Віталій Миронюк став першим заступником голови ДСНС.
- 25 серпня 2023 року Кабмін звільнив Сергія Крука з посади очільника ДСНС. Це сталося після того, як Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС у справі про авіатрощу в Броварах — тоді загинули 14 людей, зокрема одна дитина, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.