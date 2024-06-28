Кабмін призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У вересні 2023 року Даника призначили першим заступником голови ДСНС, а вже з 27 лютого 2024 року він виконував обовʼязки глави ДСНС. Сьогодні його офіційно призначили очільником служби.

Із січня 2020 року Даник був начальником управління ДСНС України в Черкаській області, а до цього працював начальником відділу цивільного захисту в Старобешівському районі Головного територіального управління МНС у Донецькій області.

Андрій Даник. Пресслужба ДСНС

Віталій Миронюк став першим заступником голови ДСНС.