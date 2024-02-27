Уряд призначив Андрія Даника виконувачем обовʼязків глави ДСНС

Уряд тимчасово поклав виконання обовʼязків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Із січня 2020 року Даник був начальником управління ДСНС України в Черкаській області, а до цього працював начальником відділу цивільного захисту в Старобешівському районі Головного територіального управління МНС у Донецькій області.

З 8 вересня 2023 року Даника призначили першим заступником голови ДСНС.