Верховний суд визнав незаконним звільнення Пацкана з Рахункової палати

Верховний суд визнав незаконним звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Відповідне рішення сам Пацкан опублікував у Facebook.

Також суд визнав протиправною і скасував постанову Верховної Ради, якою нардепи висловили Пацкану недовіру.

Це рішення ще можна оскаржити у Великій палаті Верховного суду.