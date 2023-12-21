Верховна Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати, попри застереження послів G7

Верховна Рада на засіданні 21 грудня проголосувала за призначення чотирьох членів Рахункової палати (РП).

Як повідомляє депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, новими членами РП обрали Єлизавету Пушко-Цибуляк, Сергія Ключку, Кирила Клименка та Ольгу Піщанську. Останню пропонували зробити головою РП, але цю пропозицію не підтримали.

Железняк вказав по фракціях, скільки нардепів голосували за членів РП.

Кого обрали?

Єлизавета Пушко-Цибуляк — з 2020 року працює у Державному бюро розслідувань керівником Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку, головним бухгалтером.

Сергій Ключка — заступник директора департаменту у Державній аудиторській службі України. До цього працював в Управлінні справами Апарату Верховної Ради.

Ольга Піщанська — була головою Антимонопольного комітету України у 2020—2023 роках.

Кирило Клименко — позаштатний консультант Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади. У вересні 2023 року призначений радником міністра соціальної політики на громадських засадах.

Члени Рахункової палати призначаються на термін 6 років.

Критика

Раніше посли країн «Великої сімки» публічно закликали не призначати членів Рахункової палати до зміни процедури відбору. Вони зауважували, що до ухвалення закону про реформу ці призначення «підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою».

Ще раніше посли заявляли, що реформування Рахункової палати є шансом «показати світові, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян». Дипломати наголошували — призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства. Воно має бути прозорим, на основі конкурсу і перевірки кандидатів.

Очільник Рахункової палати Андрій Майснер теж писав, що вирішувати кадрове питання РП на основі недосконалого законодавства ризиковано.

Громадська організація Transparency International Ukraine зазначає, що сьогодні процедура обрання членів РП формальна і не містить чітких критеріїв оцінки кандидатів. «Не передбачено ніякого тестування, щоб підтвердити знання. Також немає оцінки професійної етики і доброчесності. А рівень кандидатів на співбесідах здебільшого був слабким», — додали в організації.

У TI Ukraine закликають скасувати результати цього конкурсу, за результатами якого обрали вищезазначених чотирьох кандидатів, вдосконалити процедуру відбору на рівні закону і лише після цього переоголосити конкурс.