Рада призначила Ольгу Піщанську головою Рахункової палати

Парламент призначив Ольгу Піщанську головою Рахункової палати. До цього вона обіймала посаду голови АМКУ.

За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Це питання було ще в порядку денному 21 грудня минулого року, але тоді не вистачило голосів.

Піщанська з вересня 2019 року до вересня 2023 року працювала в Антимонопольному комітеті, в тому числі три роки очолювала його.

У вересні 2023 року вона написала заяву про звільнення, а вже у грудні Верховна Рада призначила її одним із членів Рахункової палати.

Під час голосування парламент проігнорував застереження послів «Великої сімки» (G7) і призначив членів Рахункової палати.

«Велика сімка» рекомендувала утриматись від призначень до завершення реформування Рахункової палати. G7 порадила Україні спочатку змінити умови конкурсу в Рахункову палату і лише після цього обирати нових членів.