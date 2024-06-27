У Польщі cтворять спецпідрозділи прикордонників, щоб захиститися від нелегальних мігрантів

У Польщі cтворять спеціальні підрозділи прикордонників, аби захистити кордон від агресивних нападів нелегальних мігрантів з боку білоруського кордону.

Про це заявив заступник глави МВС Польщі Чеслав Мрочек, передає польське агентство PAP.

Мрочек відповідав на запитання депутатів у Сеймі Польщі про внесення змін до закону про підтримку діяльності армії, міліції та прикордонників, зокрема щодо правил використання зброї. Такі зміни вирішили ухвалити після того, як загинув польський прикордонник — мігрант кинув у нього палицею з лезом на кінці.

Мрочек наголосив, що найбільша загроза на польсько-білоруському кордоні — це спроби нелегальних мігрантів агресивно прорватися в Польщу.

«Це давно треба було зробити. Ми створимо спеціальні підрозділи Прикордонної служби, які будуть займатися охороною кордону», — заявив Мрочек.

За його словами, ще два місяці тому на кордон спрямували додаткові сили поліції, завданням яких була протидія агресивним групам людей. Наразі польсько-білоруський кордон захищають військові, поліція та прикордонники з усієї Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що запропоноване рішення посилить відчуття безпеки польських прикордонників.

За даними Підляського відділу Прикордонної служби Польщі, упродовж минулої доби (26 червня) було 150 спроб нелегально перетнути польсько-білоруський кордон. З боку Білорусі мігранти кидали у полських прикордонників каміння. Від початку року на цьому відрізку кордону зафіксовано близько 20 тисяч спроб нелегального перетину кордону.

Ситуація на кордоні Білорусі й Польщі

У 2021 році, після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів, на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу.

Восени 2021 року мігранти влаштовували штурми на кордонах, жбурляли в прикордонників камінням. Білоруська влада привозила їм щебінь на вантажівках і роздавала газові балончики, польських прикордонників сліпили лазерними указками і стробоскопами, намагалися зруйнувати огорожу на кордоні.

Зараз ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострилася. Нелегальні мігранти регулярно намагаються незаконно потрапити до Польщі. На початку червня 2024 року помер польський прикордонник, який дістав ножове поранення на кордоні з Білоруссю — мігрант кинув у нього палицею з лезом на кінці.

Майже кожного дня польські прикордонники стикаються з агресією з боку мігрантів, які хочуть перетнути польсько-білоруський кордон. Мігранти кидають каміння, гілки, пляшки, знаряддя з ножами, стріляють із рогаток.