У Польщі загинув прикордонник — його поранив мігрант на кордоні з Білоруссю

У Польщі помер прикордонник, який дістав ножове поранення на кордоні з Білоруссю — мігрант у нього кинув палицею з лезом на кінці.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш.

«З глибоким жалем прощаюся з нашим воїном Матеушем, який, незважаючи на зусилля лікарів, загинув після бандитського нападу під час оборони польського кордону», — написав він.

Польський прикордонник отримав поранення 28 травня. Інцидент стався під час нападу групи з близько 50 іноземців, які кидали в прикордонників палиці, гілки та каміння. Коли мігранти намагалися силою перетнути кордон, один із них поранив польського військового, писали в штабі прикордонної служби.

Інший прикордонник надав постраждалому першу медичну допомогу, тоді як мігранти продовжували нападати. Поляка забрала до лікарні карета швидкої допомоги.

Майже кожного дня польські прикордонники стикаються з агресією з боку мігрантів, які хочуть перетнути польсько-білоруський кордон. Через напади іноземців за останні місяці постраждали четверо прикордонників, не враховуючи загиблого Матеуша. Мігранти кидають каміння, гілки, пляшки, знаряддя з ножами, стріляють із рогаток.

Наприклад, протягом 3 і 4 червня прикордонники зафіксували майже 450 спроб нелегально потрапити до Польщі.

Ситуація на кордоні Білорусі й Польщі

У 2021 році, після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів, на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу.

У Європі були впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисне створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачував у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.

Восени 2021 року мігранти влаштовували штурми на кордонах, жбурляли в прикордонників камінням. Білоруська влада привозила їм щебінь на вантажівках і роздавала газові балончики, польських прикордонників сліпили лазерними указками і стробоскопами, намагалися зруйнувати огорожу на кордоні.

Наприкінці 2021 року інтенсивність потоку нелегальних мігрантів знизилася, але в січні 2022 року Польща вирішила звести стіну на кордоні з Білоруссю протяжністю 186 кілометрів і заввишки 5,5 метра.

Зараз ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострилася. Нелегальні мігранти регулярно намагаються незаконно потрапити до Польщі.