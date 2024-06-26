«Народний» супутник, придбаний фондом Притули, зняв понад 4 тисячі обʼєктів РФ і допоміг завдати збитків на мільярди доларів

За майже два роки використання «народного» супутника ICEYE, на який збирав фонд Сергія Притули, фахівці Головного управління розвідки зробили 4 173 знімки об’єктів РФ.
Про це йдеться в повідомленні ГУР Міноборони.
Зокрема, супутник зняв:
- 370 аеродромів;
- 238 позицій ППО та радіотехнічної розвідки;
- 153 нафтобази та склади пального;
- 147 складів ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;
- 17 військово-морських баз.
Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації російських військ, їхні полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання. Це дозволяє відстежувати динаміку рухів військ у Росії та розкривати її воєнні наміри.
«Народний» супутник також дозволяє стежити за об’єктами військово-промислового комплексу Росії та її мережею логістики, зокрема за Кримським мостом.
У ГУР наголосили, що ICEYE допомагає чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у «зеленці» механізованих підрозділів РФ з технікою.
Крім того, супутник спроможний точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах.
Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, використали для безпосередньої підготовки до атак — це мільярди доларів збитків для Росії.
- 24 червня 2022 року волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України.
- 18 серпня Притула повідомив, що зібрані гроші на Bayraktar TB2 витратили на супутник. Компанія ICEYE надала уряду України всі можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже перебувають на орбіті. Також ICEYE надала доступ до своєї групи супутників, що дозволить Збройним силам України отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць із високою частотою прольотів. У підсумку супутник окупився за два дні.
- Компанія EOS Data Analytics, яка була залучена до покупки супутника, повідомляла, що він залишиться у власності України до закінчення його роботи на орбіті.