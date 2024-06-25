Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.
Про це йдеться у повідомленні МКС.
Ордери стосуються міжнародних злочинів, вчинених в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Мова про напади на цивільні обʼєкти (зокрема на енергетичну інфраструктуру) й «надмірну випадкову шкоду» цивільним людям та обʼєктам.
Під «надмірною випадковою шкодою» мається на увазі порушення принципу пропорційності. Тобто росіян звинувачують в тому, що навіть цілячи у «законні» в розумінні міжнародного права обʼєкти, застосовані ними боєприпаси призвели до загибелі цивільних людей і завдали набагато більше шкоди цивільним обʼєктам, ніж «законній» цілі.
Також Шойгу і Герасимова підозрюють у злочинах проти людяності, які завдали сильних страждань, значних тілесних ушкоджень чи шкоди психічному здоровʼю.
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до Росії — це воєнний злочин.
- 5 березня 2024 року МКС видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та Чорноморського флоту Віктора Соколова.