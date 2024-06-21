Reuters: США і Китай ведуть перші за 5 років переговори щодо ядерної зброї на тлі загрози війни за Тайвань

США і Китай в березні цього року відновили неофіційні переговори щодо ядерної зброї на тлі загрози війни за Тайвань.

Це перші подібні переговори від 2019 року, повідомляє агентство Reuters із посиланням на двох американських делегатів, задіяних у них.

Представники Сполучених Штатів на переговорах висловили занепокоєність, що Китай може застосувати або погрожувати застосуванням ядерної зброї, якщо зазнає поразки в конфлікті за Тайвань. Представники Китаю запевнили, що цього не станеться, адже вони впевнені, що китайська армія здатна «здобути перемогу у звичайній боротьбі з Тайванем без застосування ядерної зброї».

Делегації також обговорювали питання модернізації ядерної зброї та збільшення арсеналів обох сторін. Китай нарощування ядерної сили виправдовує програмою модернізації застарілої зброї та стримуванням загрозі з боку США і союзників, які теж нарощують арсенали.

Детальну позицію і претензії Китаю до США з цього питання Reuters не наводить.