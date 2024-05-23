Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню одразу після інавгурації президента Лая Цінде

Одразу після інавгурації президента Тайваню Лая Цінде Китай розпочав військові навчання навколо острова, відправивши туди повністю озброєні бойові літаки та влаштувавши імітаційні атаки.

Про це пише Reuters.

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, засудив інавгураційну промову Лая Цінде, у якій той закликав Пекін припинити свої загрози та заявив, що дві сторони протоки «не підпорядковуються одна одній». Президент Тайваню неодноразово пропонував переговори з Китаєм, але отримував відмову. Він дотримується позиції, що тільки народ Тайваню може вирішити своє майбутнє, і відкидає претензії Пекіну на суверенітет.

У відповідь на інавгурацію Народно-визвольна армія Китаю розпочала військові навчання за участю армії, флоту, авіації та ракетних сил у Тайванській протоці та навколо групи контрольованих Тайванем островів. Китайські медіа писали, що Китай направив десятки винищувачів з бойовими ракетами та здійснив імітаційні удари разом із військовими кораблями «по важливих військових цілях».

На мапі позначені райони навколо Тайваню, де китайська армія проводить військові навчання. Chinese People's Liberation Army

Міністерство оборони Тайваню засудило китайські військові навчання і додало, що направило свої сили в райони навколо острова, а його протиповітряна оборона та наземні ракетні сили відстежують цілі, щоб у разі загрози захистити свою територію. У Міноборони Тайваню вважають, що початок таких навчань «підкреслює мілітаристський менталітет» Китаю.