У Тайвані відбулась інавгурація президента Лая Цінде. Що він виголосив у промові

Новообраний президент Тайваню Лай Цінде склав присягу й закликав Китай до мирного врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє BBC.

На церемонії були присутні десятки іноземних делегацій, зокрема неофіційна делегація США, а також представники Японії, Австралії та Південної Кореї.

Також на церемонію прибули представники Парагваю, Есватіні, Палау і Сент-Люсії — це одні з небагатьох країн, що підтримують офіційні дипломатичні звʼязки з Тайванем.

Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав Лая Цінде з інавгурацією, додавши, що США з нетерпінням чекають на співпрацю «з ним і з усім політичним спектром Тайваню для просування спільних інтересів і цінностей».

Під час свого першого президентського звернення Лай заявив, що він сповнений рішучості зміцнити Тайвань.

«Коли я був молодим, я був сповнений рішучості займатися медициною і рятувати життя. Коли я пішов у політику, я був сповнений рішучості трансформувати Тайвань. — наголосив він. — Зараз, стоячи тут, я сповнений рішучості зміцнювати Тайвань».

Окрім цього, новообраний президент закликав Китай припинити політичні та військові погрози в бік Тайваню. Лай назвав військові дії Китаю найбільшим стратегічним викликом глобальному миру.

«Я закликаю Тайвань і Китай взяти на себе глобальну відповідальність за підтримання миру і стабільності в регіоні. Я закликаю Китай гарантувати, що світ буде вільний від страху і війни», — зазначив він, додавши, що Пекін має «обрати діалог замість конфронтації».