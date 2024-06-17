НАТО обговорює приведення своєї ядерної зброї у стан бойової готовності

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс обговорює приведення своєї ядерної зброї в стан бойової готовності на тлі загроз з боку Росії, Китаю та КНДР.

Про це він розповів в інтервʼю газеті The Telegraph.

За словами генсека, країни НАТО мають показати свій ядерний арсенал світові, щоб «надіслати прямий сигнал» своїм опонентам. Наразі тривають консультації щодо виведення ракет зі сховища та переведення їх у режим очікування.

Столтенберг не захотів казати, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому стані. Він зауважив, що мета Альянсу — світ без ядерної зброї, але поки подібне озброєння існує, НАТО залишиться ядерним блоком.

Газета пише, що США і Велика Британія передали свої сили ядерного стримування НАТО, тоді як інші європейські союзники зберігають зброю на своїй території, зокрема Франція. Країна (третя ядерна держава НАТО), не надає свій арсенал в розпорядження Альянсу через давнє рішення зберігати незалежність у питаннях власного стримування. Кількість діючих ядерних боєзарядів офіційно не відома, а сама інформація секретна. Але за оцінками, Велика Британія має близько 40 з 225 боєзарядів, які можна розгорнути будь-якої миті, а США мають близько 1 700 з 3 700.

Столтенберг попередив, що тільки Китай вкладає значні кошти у свій ядерний арсенал, який зросте до 1 000 боєголовок вже до 2030 року.